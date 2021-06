Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato le parole di Ceferin nei confronti di Andrea Agnelli ("Per me non esiste, mi ha mentito fino all'ultimo"). "Ceferin che dice: 'Agnelli per me non esiste più' svela la sua autentica identità. Considera l’Uefa sua proprietà e non invece una società della quale è provvisoriamente presidente. Uno così sarebbe da rieducare", le parole del giornalista.