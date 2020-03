L'edizione odierna de Il Corriere di Torino spiega le prossime mosse di Andrea Agnelli in Lega Calcio: "Partirà una nuova offensiva di Andrea Agnelli in Lega con l’obiettivo di cambiare le modalità di distribuzione dei diritti tv. «Manca il meccanismo premiante — ha ricordato il numero uno bianconero 10 giorni fa —. Se vogliamo andare in una direzione che sia analoga a quella delle altre leghe come distribuzione va benissimo: 50% diviso in parti uguali. Quello che fa la differenza è il criterio meritocratico che si basa sulle presenze agli stadi. Noi ne abbiamo uno da 41mila spettatori, altri fanno entrare la gente gratis solo per fare fatturato da diritti tv». L’alleanza fuori dal campo con Steven Zhang passa anche da questo importante snodo".