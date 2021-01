1









Nel corso dell'Assemblea di Lega di giovedì scorso sarebbero nate alcune incomprensioni tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. A riportare l'indiscrezione è il Corriere Fiorentino, secondo il quale il dirigente viola sarebbe stato inserito nella lista dei candidati a diventare consiglieri, per poi rimanere escluso. Un accenno di diverbio subito sedato dai presenti, al termine della quale Barone sarebbe comunque provato a votarsi per poi ritirarsi in modo polemico.