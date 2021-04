Calciomercato.com riporta un retroscena interessante sulla posizione Uefa e la nuova Champions. Per CM, venerdì 16 aprile, quando ancora nulla si sapeva della Superlega, alcuni gruppi associati di ultras di tutta Europa avevano scritto una lettera ad Andrea Agnelli quando era ancora a capo dell'Eca, associazione dei club europei. Per conoscenza, la suddetta lettera era finita sul tavolo del Comitato esecutivo dell'Uefa, pronto a riunirsi per la nuova Champions.



LA LETTERA - "Una riforma immaginata da e per un manipolo di club già immensamente ricco. Il vostro piano di ristrutturazione della Champions League è basato sull'aumento del numero di partite, l'introduzione di una qualificazione basata sui risultati maturati in passato e l'appropriazione dei diritti commerciali della competizione", è l'attacco dello scritto. Che oggi sembrerebbe una delle tante critiche rivolte alla Superlega. In particolare, nel mirino c'era Andrea Agnelli: "Il presidente della Juventus e l'ECA vogliono allargare il divario tra i ricchi e il resto, distruggere i campionati nazionali e pretendere che i tifosi sacrifichino sempre più tempo e denaro per seguire il loro club. La lobby del club sta cercando di trovare nuovi modi per dissanguarci, ma non abbiamo il tempo e il denaro da investire nelle vostre fantasie o finanziare la vostra avidità illimitata".