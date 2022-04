Le parole di Andrea Agnelli in occasione di un evento organizzato da Il Foglio a San Siro:



ALLEGRI - "Con Lapo ci divertiamo e scherziamo, lui ha queste qualità di saper intervenire con battute interessanti. Max cos'ha riportato, guardiamo il cammino, l'obiettivo era ridare solidità e oggi mi parli di una partita di due settimane fa ci fa rimpiangere di non poter vincere lo scudetto, quindi se a due settimane fa il rimpianto è questo, non essere felici di quello che è stato il percorso è abbastanza difficile. Abbiamo un progetto di lungo periodo, ci conosciamo tutti, sappiamo quello che vogliamo ottenere, sapevamo che quest'anno sarebbe stato difficile e avere rimpianti per la mancata vittoria finale è di buon auspicio per il futuro".