Come racconta il Corriere dello Sport,si sono già visti. Il presidente "aveva già escluso la scelta più semplice e più urlata dalla folla, l’esonero, almeno fino al termine dell’anno sociale il suo avvicendamento è escluso". Forse c’è una ragione economica - racconta il quotidiano -, come da battuta sfuggita a Maurizio Arrivabene davanti al solito tifoso questuante: "Lo paghi tu quello che viene?".Di sicuro c’è una questione pratica che chi pretende l’esonero per l’esonero non comprende fino in fondo, fissandosi con Allegri e poco con il suo (eventuale) sostituto. Sarebbe, quest'ultimo, solo un part-time.