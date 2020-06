1









Gli stadi semi aperti, la Lega intanto ci pensa. E' ancora presto per parlarne, ma nei prossimi giorni - magari già nella prossima assemblea di Lega o nel Consiglio Federale - potrebbe essere proposto il tema della riapertura parziale degli stadi. Il protocollo obbliga adesso a ingressi contingentati, riservati esclusivamente agli addetti ai lavori. In futuro? Chissà. Come racconta La Gazzetta dello Sport, "nell’assemblea di Lega di venerdì scorso Andrea Agnelli aveva accennato alla questione: oltre che da presidente bianconeri, da numero uno Eca". Gli aveva fatto eco Carnevali, a.d. del Sassuolo a Radio Rai: "I tifosi sono la parte più importante per una società di calcio, giocare senza ci dispiace ma in questo momento siamo costretti".