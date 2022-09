Come vi abbiamo documentato ieri su queste pagine, ieri le delegazioni disi sono incontrate in un ristorante nel centro di Parigi per il tradizionale pranzo Uefa. L'occasione per i due presidenti, Agnelli e Al-Khelaifi, di sedersi di nuovo allo stesso tavolo. A raccontare come é andata é Tuttosport: " Il tradizionale pranzo di gala prima della sfida tra due club di Champions, avvenuto ieri a due passi dal Louvre, non ha registrato nessun passo in avanti nel potenziale riavvicinamento tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli e il suo corrispettivo del PSG, il qatariota Al Khelaifi. [...] Si è parlato della partita e di altre situazioni legate anche al recente mercato - Di Maria seppur da svincolato ha lasciato il Psg per sposare la Vecchia Signora la quale nel penultimo giorno di mercato dai parigini ha preso in prestito l’argentino Paredes".