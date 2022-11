L'ormai ex Presidente dellaAndreaha rilasciato dichiarazioni alla Juventus Club Parlamento, nel consueto appuntamento natalizio, programmato in precedenza che si svolge direttamente in Senato. Lo riporta Ansa. Di seguito le parole:"La Juve è più grande di ogni uomo che la potrà mai guidare. Una scelta presa di comune accordo con John Elkann. Io resto il primo tifoso e non cambia nulla per i programmi e gli obiettivi della squadra: è all’altezza della situazione, può vincere qualsiasi cosa. Ho detto già nel 2019 che questo è un sistema che andava regolato da dentro e che va cambiato".