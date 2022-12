Come racconta Repubblica, a preoccupare i dirigenti della Juve c’erano i debiti extra bilancio con gli altri club e da ultimo la pandemia con gli stadi vuoti e le partite bloccate. Anche se, come aveva detto Re: "Con la favola di dire che il Covid ha mangiato 340 milioni si allunga il naso a chiunque". Il lockdown, secondo l’accusa, era stato il paravento dietro a cui nascondere i guai pregressi.I pm rilevano: "La crescita dei costi (in particolare degli acquisti e degli stipendi dei calciatori tesserati) non è stata casuale, ma una ben precisa scelta aziendale". Lo ha sostenuto Cherubini in una conversazione con Agnelli parlando del "progetto che è stato fatto da Higuain in poi" per far fronte a "una rosa che sta tendendo a invecchiare". E Cerrato conferma: "Poi è stato fatto un all in con Ronaldo, De Ligt e così via e subito dopo è arrivato il Covid".