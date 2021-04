1









La Superlega è un progetto fallito al momento, forse rimandato, ma che di sicuro ha destato un milione di polemiche. Andrea Agnelli si sta sforzando di rimanere sereno, circondato dall'affetto degli amici, che in queste ore lo stanno aiutando a sentirsi meno solo, riporta la Stampa. Ma è molto complesso.



Come scrive il quotidiano: "Politicamente, però, il patron juventino si ritrova accerchiato: alcuni presidenti si sono rivolti a uno studio legale di Milano, per capire quali siano i margini di una richiesta danni per la decisione sui fondi mentre lavorava al progetto Superlega. Agnelli è dunque isolato, e il quotidiano si interroga se la Juve possa permettersi un presidente ormai circondato da nemici".