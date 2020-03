1









Il presidente della Juventus e dell'Eca Andrea Agnelli ha commentato così lo slittamento dell'Europeo al 2021: "L'Europa sta affrontando la sua più grande sfida di questa generazione, una di quelle che colpisce tutti i livelli della società, calcio compreso - si legge sul comunicato dell'Eca - La sfida al nostro gioco è importante e come leader abbiamo la responsabilità di fare tutto ciò che possiamo per proteggere questo benessere a lungo termine dall'impatto del virus. La decisione odierna di posticipare l'Europeo 2020 è un testamento all'unità e agli sforzi di collaborazione di tutte le parti interessate. Ora ci concentreremo sulle soluzioni da adottare per concludere la stagione 2019/20 dei club nel modo più pratico possibile e inoltre assicurandoci che il calcio, come tutta la società, ritorni quanto prima alla sua forma e al suo ritmo naturale" si legge nel comunicato diffuso dall'ECA.