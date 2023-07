Giornata importante per Andrea. L'ex presidente della Juventus è apparso davanti al Tribunale Federale per il processo sul filone stipendi, partnership con agenti e società, il secondo dell'inchiesta nata dall'indagine Prisma della Procura di Repubblica. Per questo filone la Juventus e gli altri suoi ex dirigenti coinvolti e deferiti hanno patteggiato una multa di 780.000 euro lo scorso 30 maggio, mentre Agnelli - già sanzionato in via definitiva sul fronte sportivo dal Collegio di Garanzia del Coni con due anni di squalifica per il caso plusvalenze - ha scelto di presentarsi nuovamente di fronte alla Procura FIGC presieduta da Giuseppe Chiné.Domani, invece, ci sarà il ricorso al Tar per le plusvalenze.