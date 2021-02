1









Nella giornata di oggi Andrea Agnelli è stato nell'occhio del ciclone per il duro botta e risposta con Antonio Conte al termine di Juventus-Inter di ieri, che ha regalato ai bianconeri la qualificazione alla finale di Coppa Italia grazie allo 0-0. Prima di questo episodio di ieri sera, nei giorni scorsi il presidente della Juventus è andato a Perugia per essere sentito dai magistrati sul caso Suarez come persona informata dei fatti. A riportarlo è Adnkronos. Le indagini sull'esame-farsa continuano, con l'obiettivo di fare chiarezza sulla vicenda.