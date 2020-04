Gigi Buffon e un altro anno alla Juve: la scelta arriva da Andrea Agnelli. Il patto è stato quasi firmato e l'avventura continuerà, insieme. Il presidente bianconero è legato da un rapporto di grande amicizia e stima con l'ex numero 1, ora portiere con il 77 nella sua seconda avventura juventina. L'anno al Paris Saint-Germain è servito per fare emergere Szczesny, ma Gigi non ha ancora intenzione di smettere e la Juve non vuole privarsi di un giocatore prezioso come lui, alle spalle del polacco. E' e sarà uomo spogliatoio, per insegnare ai nuovi e ai giovani cosa significa Juventus.



LE PAROLE DI AGNELLI - Come scrive la Gazzetta dello Sport, è stato proprio Agnelli a parlare con Buffon dicendo: “Vogliamo che tu sia ancora uno dei nostri”. Pronta la risposta di Gigi: “Se voi siete sicuri che sia la scelta giusta, sono felice di continuare”. Rinnovo in vista, quindi, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, con Buffon che guadagnerà circa 1.5 milioni di euro. Ancora a caccia di record, ancora a caccia di titoli.