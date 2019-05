Andrea Agnelli è arrivato a Baku, per l'ECA e per Maurizio Sarri. Il presidente della Juventus al momento si trova nella capitale dell'Azerbaigian, dove questa assisterà alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Lì, come numero uno dell'European Club Association, alloggia nello stesso hotel di Sarri, profilo sempre in pole nelle idee bianconere per il dopo Allegri. E proprio lì, all’hotel Four Seasons in Neftchilar Ave, stando a quanto riporta Tuttosport, stamattina i due si sarebbero incontrati e salutati. Non sarà certo questa l'occasione per parlare di futuro vista la finale imminente, ma gli indizi per Sarri alla Juve crescono.