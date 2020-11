L'allenatore del Chievo Alfredo Aglietti ieri ha parlato a Casanapoli.net della lotta scudetto: "Quest’anno non credo che la Juventus vincerà con 6-7 partite di anticipo. Tutto rende la stagione più bella, più equilibrata. Forse l’Inter a livello di organico in questo momento ha qualcosa in più. La Juve ha Cristiano Ronaldo che sposta gli equilibri. Il Milan è molto dipendente da Ibrahimovic, se lui continuerà su questi livelli penso che i rossoneri potranno dire la loro per la vittoria finale. Il Napoli è quella che punta di più sul collettivo, nelle situazioni di gioco e nella fase difensiva. Forse come organico hanno qualcosina in meno rispetto a Inter e Juve però quest’anno più di altri anni può veramente pensare di giocarsela sino alla fine.".