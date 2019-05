Nuove voci sue sulla panchina della. Il tecnico catalano è da tempo un sogno del club bianconero, che con Fabio Paratici si è mosso anche negli scorsi mesi per sondare la sua disponibilità. E, nei giorni della "Pep-sicosi" esplosa sui social network, l'ultima clamorosa indiscrezione arriva dall'Agi: secondo quanto riporta l'agenzia, la Juve ha trovato l'accordo con Guardiola per un quadriennale a 24 milioni di euro a stagione. La firma dell'allenatore (attualmente alla guida del Manchester City) sarebbe prevista per il 4 giugno, con la presentazione fissata al 14 giugno.