Brutta avventura per Darko Kovacevic. L'ex attaccante della Juventus è stato sparato ad Atene, dove attualmente vive con la sua famiglia. Alcuni malviventi si sono avvicinati alla sua abitazione e hanno fatto partire alcuni colpi di pistola appena è uscito di casa. Stando a quanto raccontato dai media locali, il dirigente sportivo sarebbe ora ferito a una gamba e chiaramente fermo in ospedale, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Resta ignoto il movente dell'assalto: si pensa possa essere solo una rapina finita male.