Pablonon è in pericolo di vita. A tranquillizzare sulle condizioni del giocatore del, rimasto ferito in modo serio nell' aggressione a colpi di coltello avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in un centro commerciale alle porte di Milano, è stato l'ad del club Adriano, intervenuto ai microfoni del TG2. Ecco le sue parole: "Ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, un penetrante, che però non ha toccato organi vitali come polmoni o altro. Non è in pericolo di vita, certamente ha problemi ma dovrebbe riprendersi rapidamente nonostante qualche muscolo lesionato. È cosciente, lo stanno cucendo, queste le notizie che arrivano dagli infermieri".