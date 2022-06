La UEFA ha ufficializzato le punizioni per i fatti di Psg-Real Madrid. Per Leonardo, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Paris Saint-Germain, è arrivata un'interdizione fino al 22 maggio, per aver violato le regole disciplinari e la condotta sportiva nel secondo turno degli ottavi di finale di Champions League al Santiago Bernabéu il 9 marzo (3-1 al Real Madrid). La decisione, presa il 7 e l'8 giugno dalla Commissione disciplinare dell'organo di governo del calcio europeo, è stata resa pubblica dieci giorni dopo in un dossier pubblicato sul portale dei registri disciplinari della UEFA.



IL FATTO - Dopo il pareggio negli ottavi di finale, in cui il PSG è stato eliminato nella prima grande rimonta dell'anno a Chamartin, Leonardo e il presidente del club parigino Nasser Al Khelaifi si sono recati arrabbiatissimi nello spogliatoio degli arbitri per esprimere le loro rimostranze, secondo quanto riportato da fonti del Real Madrid. Quando si sono accorti che un dipendente del club stava filmando la scena, il presidente del Qatar ha cercato di aggredirlo, gridando "Ti ucciderò!". Il personale di sicurezza dell'entourage parigino ha finito per scortare il presidente nello spogliatoio del PSG, mentre Leonardo è rimasto a gridare di cancellare il filmato.



NEL REFERTO - L'arbitro della partita, l'olandese Dannie Makkelie, ha inserito il seguente commento nel referto di gara, riferendosi a Leonardo e Al Khelaifi: "Hanno mostrato un comportamento aggressivo e hanno cercato di entrare nello spogliatoio degli arbitri. Anche dopo che l'arbitro ha chiesto loro di andarsene, hanno bloccato la porta e il presidente ha deliberatamente colpito la bandiera di uno degli assistenti, rompendola".



LA DENUNCIA DEL REAL - Lungi dal soddisfare le accese richieste di Leonardo, il Real Madrid ha conservato il filmato per inviarlo alla UEFA e denunciare l'incidente. L'inchiesta, aperta il 10 marzo, il giorno dopo la partita, ha richiesto più di tre mesi per giungere a una conclusione: una squalifica di una partita per il brasiliano e l'impunità per Nasser Al Khelaifi, che, oltre a essere a capo del PSG, è anche membro del comitato esecutivo della UEFA e presidente della European Club Association (ECA).