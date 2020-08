"Il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum, oggi, ha dovuto fare spazio - si legge sul sito ufficiale della Juve - Già, perchè si sono aggiunte alla nutrita compagnia ben due Coppe: quella dello Scudetto femminile (consegnata alla squadra all’Allianz Stadium proprio venerdì scorso) e del tricolore maschile, alzata dalla squadra di Mister Sarri sabato, al termine dell’ultima giornata di campionato.



E c’era proprio il tecnico bianconero, in rappresentanza della squadra, a consegnare la Coppa al Museo e al suo Presidente Paolo Garimberti.



Stron9er… e Lead3rs: Coach Rita Guarino, insieme a Capitan Sara Gama e a Stefano Braghin, Head of Juventus Women, hanno portato il trofeo femminile allo Juventus Museum, per una giornata… più tricolore che mai.



Terminato il momento delle celebrazioni, si torna a lavorare: se le ragazze sono nel pieno della preparazione estiva, con un campionato che inizia fra poco più di due settimane, la squadra maschile è in piena concentrazione Champions League, in vista della sfida decisiva di venerdì sera contro il Lione.



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI



PAOLO GARIMBERTI - "Questo è stato un campionato fuori da ogni immaginazione e da ogni tradizione, sospeso e poi ripreso, giocato in un periodo in cui non si gioca mai a calcio, con una partita ogni 3 giorni. Vincere è stata una prova di resistenza, con una Juve che è andata in fuga prima del lockdown e poi è rimasta sempre in testa. Lo Scudetto delle Juventus Women invece è stato un'assegnazione doverosa. Le ragazze hanno dimostrato in questi 3 anni, vincendo 3 titoli consecutivi, di essere una squadra molto forte ed è bellissimo poter mettere nella stessa giornata 2 tofei, maschile e femminile, nella stessa sala".



MAURIZIO SARRI - "Basta entrare qui, in questa stanza, per respirare aria di storia e di mito. Questo Tempio dei Trofei è uno dei più grandi d’Europa; portare qui la Coppa dello Scudetto è un piacere. È stata una stagione in cui è successo di tutto a livello mondiale, durata 12 mesi, e la vittoria del campionato è merito di tutto il gruppo e di tutto l'ambiente".



STEFANO BRAGHIN - "Ogni anno venire allo Juventus Museum per portare un trofeo è sempre una grande emozione. Stiamo scrivendo un piccolo capitolo di storia, in cui l'applicazione maniacale del lavoro e la vocazione alla causa hanno fatto la differenza e hanno permesso alle ragazze di raggiungere questi risultati".



RITA GUARINO - "Questa coppa ha un sapore diverso, dato che avremmo voluto conquistarla fino all'ultimo respiro in campo. Siamo orgogliose perché abbiamo fatto un ottimo percorso senza lasciare nulla al caso".



SARA GAMA - Abbiamo meritato questo trofeo, siamo state molto continue, vincendo quasi tutte le partite e pareggiandone solamente due. Mi fa piacere vedere qui il nostro angolo di bacheca che sta crescendo".