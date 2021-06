Dopo essere uscito al 23' del primo tempo per un problema al flessore della coscia sinistra, Giorgio Chiellini si è seduto in panchina con il ghiaccio per tutto il primo tempo prima di entrare negli spogliatoi al momento dell'intervallo. Beppe Bergomi a Sky ha provato a leggere l'espressione del difensore della Juve e della Nazionale per capire la gravità dell'infortunio: "Dalla mimica non mi sembra una cosa gravissima. Si è fermato in tempo, con il ghiaccio e le cure sono convinto che c'è tempo per recuperarlo".