Gli agenti di Mario Mandzukic sono ancora in Qatar per cercare un accordo con l’Al-Rayyan, che nelle ultime ore ha superato l'​Al-Gharaafa. La trattativa è ancora in stallo. Mandzukic sta pensando alle offerte che gli sono arrivate e ancora non è escluso che possa restare in bianconero fino a gennaio quando per lui si aprirebbero le porte della Cina e, più tardi, quelle degli Usa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il croato dirà subito si al Qatar o attenderà ancora prima di lasciare la Juventus.