Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo (tra gli altri), ha parlato così di Matthijs de Ligt e della cessione in vista: "De Ligt ceduto per 100 milioni sarebbe un affare - le sue parole registrate da Tuttosport - Per Koulibaly, vista l'età e il contratto in scadenza nel 2023, 30-40 milioni possono essere una giusta valutazione".