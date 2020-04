L'agente del centrocampista dell'Ajax Van de Beek, Guido Albers, ha parlato del futuro a ​Voetball International. Da tempo, il centrocampista dell'Ajax è stato accostato a Real Madrid e Juventus.



FUTURO - "Cosa succederà a Donny? Nessuno lo sa in questo momento. L'interesse di vari club, che è noto, è lì da molto tempo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Non oso dire nulla al riguardo, anche perché alcune cose sono confidenziali, sebbene il Coronavirus abbia cambiato la situazione di alcuni club e dobbiamo esaminarle attentamente. La sua decisione? È importante che Donny prenda una decisione in base ai propri sentimenti e pensi a dove può adattarsi meglio e dove avrà più successo”.