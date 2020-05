Dopo le parole di Francesco Totti, che ha ammesso di corteggiare Tonali per portarlo nella sua agenzia, è arrivata la risposta di Beppe Bozzo, procuratore del centrocampista: "Se posso permettermi, un grande campione amato ovunque come Totti non è necessariamente un grande agente. Vuol fare il procuratore? Prenda spunto da chi fa questo mestiere faticoso". Sul futuro del ragazzo: "Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola. Per Tonali ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità: meglio che resti in Italia, può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo".