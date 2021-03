L'agente di Daniele Rugani Davide Torchia ha parlato del futuro del difensore del Cagliari, ancora di proprietà della Juve: "Bisogna aspettare di vedere come finisce, Daniele stava cercando un nuovo progetto per ritrovare motivazioni a 26 anni. Bisogna sentire la Juventus per il suo futuro, a noi piacerebbe dare continuità da questo punto di vista. Ma io non faccio il presidente, bisogna capire quali sono le condizioni tecniche ed economiche e se hanno la possibilità di investire certe cifre su un difensore". Queste sono le parole a Tmw.