Davide, agente tra gli altri di Daniele, ha parlato a Tuttosport del mercato della Juve: "In questa annata particolare per tutti, i giudizi si danno badando agli acquisti funzionali al progetto tecnico, ma anche considerando le cessioni evitate. La Roma ha fatto qualcosa di importante. Bene anche il Napoli e bene la Fiorentina: ha tenuto e fatto interventi mirati, Il mio Oscar, comunque, lo do alla Roma. I bianconeri? Molti parlano di mercato fallimentare della Juventus, ma attenzione: Ronaldo, ha voluto andar via lui e non c’era nulla da fare. Per il resto la società è riuscita a tenere giocatori importanti.".