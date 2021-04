1









Beppe Riso, agente di Nicolò Rovella, ha parlato a Tuttosport.



ROVELLA - "E' un ragazzo diverso, ha un'intelligenza superiore alla media. Non patirà lo Stadium oggi, da giocatore del Genoa ma di proprietà della Juventus, e non lo soffrirà in futuro quando lo vivrà da protagonista in bianconero. Nicolò è un freddo, un coraggioso: in questi giorni mi è sembrato lo stesso di sempre. E' giovane, del 2001, ma ha grande personalità e gli attributi da giocatore vero. Fidatevi di me: è un ragazzo diverso. Ha una testa da uomo, non da 19enne. Basta pensare all'affare con la Juve. Sarebbe potuto andare via a parametro zero, ma non lo ha voluto fare per senso di riconoscenza nei confronti del Genoa. Non è una cosa da tutti". ALLA JUVE IN ESTATE - "I bianconeri si sono rivelati i più veloci e determinati su Nicolò. I club interessati erano tanti: Lione, Atletico, Inter. Anticipare di 12 mesi il trasferimento di Rovella alla Juve è una possibilità concreta: dipenderà dal finale di stagione del ragazzo e dal mercato dei bianconeri. Una cosa è certa: i dirigenti della Juventus lo stanno seguendo ogni domenica. La prospettiva non mi spaventa perché conosco bene Nicolò. Più il livello è alto e più lui si esalta".