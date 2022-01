Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In teoria penso che Koulibaly in Serie A non voglia giocare se non nel Napoli. Poi, per quanto riguarda la Juve, già mi sembra molto strano l’acquisto di Vlahovic, visto che sapevo che la società era in difficoltà economica. Così avevo capito. I bianconeri non possono andare avanti così".