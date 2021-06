A Radio Punto Zero, Joao Santos, agente di Jorginho ha parlato della situazione del suo assistito: "L’obiettivo di Jorginho è essere a Wembley l’11 luglio per la finale, prevedo una manifestazione molto equilibrata, in cui l’Italia può recitare un ruolo da protagonista. Al CT Mancini piace molto il gioco di Jorginho, ecco perché è il più utilizzato con Bonucci. Il futuro? Sta molto bene al Chelsea, ha ancora due anni di contratto con i blues e speriamo che possa continuare a giocare a Londra".