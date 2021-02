A Radio Kiss Kiss, Camano, agente di Hakimi ha parlato del suo assistito: "Il Granada è una squadra storica della Spagna, soprattutto negli anni ‘60 e ’70. Ora ci sono giocatori giovani così come l’allenatore, Diego Martinez, che potrà avere un futuro molto importante. Il Granada gioca e difende molto e arriva facilmente al gol, è una squadra molto difficile da battere. Napoli? L’ho visto contro l’Inter e la Roma, mi sembra una squadra col temperamento del suo allenatore e con giocatori di grande qualità. Credo hanno buone possibilità di vincere l’Europa League. Giovedì ci sarà una partita molto bella. Derby di Milano? Spero l’Inter di Hakimi, fu molto vicino al Napoli tre anni, lo voleva Sarri. Parlai di Hakimi e Borja Mayoral con Giuntoli, il Napoli era interessato ad entrambi. Fabian Ruiz? Non ha un limite, è un gran calciatore molto moderno, con un gran controllo della palla e con un piede molto importante. Quando un mio assistito al Napoli? Lì ha giocato il migliore di tutti, lo so bene io che sono argentino. Non ho ancora avuto la fortuna di portare un giocatore a Napoli, ma nella vita tutto può succedere".