Andrea Pirlo non ha ancora avanzato molte richieste, sul mercato. Prime chiacchierate informali con la società, per stabilire la linea da seguire e i profili da tenere d'occhio. Ci sono delle necessità, alcune non procrastinabili, come la ricerca di una nuova prima punta. I nomi in cima alla lista sono sempre due: Arkadiusz Milik e Edin Dzeko.





Proprio del bosniaco, che tanto piace al neo tecnico bianconero, ha parlato Silvano Martina, rappresentante in Italia dell'attaccante della Roma, come riportato dal Corriere dello Sport: "Per ora continuerà a vestire la maglia della Roma, poi si vedrà. Che piaccia alla Juve e all'Inter non è un mistero".



Dzeko per lasciare la Roma chiede un ingaggio da 7 milioni di euro per almeno due anni. Per convincere il club giallorosso a cederlo, invece, la Juve dovrebbe sborsare una cifra tra 10 e 15 milioni di euro. Ma attenzione all'Inter: qualora dovesse rimanere Antonio Conte, i nerazzurri potrebbero tornare a farsi sotto per Dzeko, pupillo del tecnico salentino.