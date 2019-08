Donato Orgnoni, agente di Mattia De Sciglio, ha parlato a Radio Marte del rapporto tra il suo assistito e Maurizio Sarri: "Già in passato l'allenatore ha mostrato di apprezzare il calciatore - le sue parole -. Non abbiamo con il mister, ma Mattia mi ha detto che si sta trovando bene. Lui è sereno e tranquillo, poi magari ci saranno un po' di cambiamenti ma è assolutamente motivato". Insomma, buone notizie dal versante Juve. Come dimostra la fiducia nelle prime amichevoli estive, tra Sarri e De Sciglio si è certamente instaurato un buon feeling.