agente tra gli altri di, ha parlato del futuro del capitano della Juventus e della Nazionale:"Chiellini è molto sereno e tranquillo. Non c’è alcuna novità sul rinnovo del contratto, ma pensare a Giorgio lontano dai campi di calcio sarebbe assurdo, quindi sono sicuro che continuerà a giocare.L’obiettivo è di continuare a giocare con la Juventus, ma i matrimoni si fanno in due”.Chiellini in questo momento si sta godendo le vacanze post Europeo: non appena tornerà a Torino la trattativa per il rinnovo potrebbe concretizzarsi.