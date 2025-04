L'agente di Caruso: 'La Juventus apripista con le Women. Caruso era un simbolo a 25 anni ma il Bayern...'

Alessandroè il fondatore di Assist Women, agenzia che segue molte calciatrici italiane. Ha parlato ai microfoni di Fanpage. Le sue parole:"Ha fatto parlare così tanto perché a proposito di muri abbattuti, il livello attuale di questi top club internazionali li rendono, praticamente non inarrivabili, e giocare in un palcoscenico di questo genere sicuramente per lei è un onore e un prestigio. È stata un simbolo della Juventus e tutto questo l’ha fatto a soli 25 anni. Un esempio da seguire per le nuove leve".

"La Juve oltre a essere un club internazionale è anche una multinazionale dal mio punto di vista, quindi un’azienda che fa calcio, e la sua dimensione essendo mondiale permette loro di avere una visione sul futuro diversa e di andare anche più avanti rispetto all’attuale situazione nazionale, quindi tanto di cappello per quello che continuano a fare. Le fondamenta del calcio femminile in Italia sono state costruite, con merito, dagli sforzi di persone e club lontani dalla nomea e dal fasto di queste realtà, ma indubbiamente lo slancio e i successivi investimenti di società importanti come Juve e Fiorentina hanno poi fatto da apripista allo sviluppo professionale del settore".