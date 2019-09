La Juventus ha raccolto tutti gli impegni delle proprie squadre giovanili sul sito ufficiale:



MASCHILE



UNDER 23



GARA AMICHEVOLE JUVENTUS - CREMONESE

SABATO 06 SETTEMBRE ORE 15.00



UNDER 16



GARA CAMPIONATO - 1 GIORNATA ANDATA JUVENTUS - GENOA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 - VINOVO

DOMENICA 08 SETTEMBRE ORE 14.30



UNDER 15



GARA CAMPIONATO 1 GIORNATA ANDATA JUVENTUS - GENOA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 - VINOVO

DOMENICA 08 SETTEMBRE ORE 12.00



UNDER 14



TORNEO ZTE CUP - CAMPO KENNEDY - VIA OLIVIERI 11 - MILANO

DAL 06 AL 08 SETTEMBRE



UNDER 13



TORNEO "RAVENNA TOP CLUB"

DAL 05 AL 08 SETTEMBRE



UNDER 12



TORNEO "PALLA AL CENTRO 2008" - TORNEO "SAGRE DI ASTI"

DOMENICA 08 SETTEMBRE



UNDER 11



TORNEO "A. SCHURRLE CHAMPIONS T."

DA VENERDI’ 6 A DOMENICA 08 SETTEMBRE



TORNEO "S. GIOVANNI BOSCO"

DOMENICA 08 SETTEMBRE



UNDER 10



TORNEO "LA PASSIONE DI YARA"

DOMENICA 08 SETTEMBRE



TORNEO "SOLIDI E SOLIDALI"

DOMENICA 08 SETTEMBRE



UNDER 9



TEST MATCH ALESSANDRIA vs JUVENTUS

CAMPO: "Centogrigio Sport Village" di via Edoardo Bonardi 25 - ALESSANDRIA

SABATO 07 SETTEMBRE 0RE 16.30



TEST MATCH CHISOLA vs JUVENTUS

CAMPO: "Chisola" - Strada del Castello 3, VINOVO (TO)

DOMENICA 08 SETTEMBRE ORE 11.00



TORNEO "BORGARO"



H. 16,00 JUVENTUS vs SISPORT H. 17,00 JUVENTUS vs LASCARIS

CAMPO: "Walter Righi" di via Santa Cristina 16 - BORGARO T.SE (TO)

DOMENICA 08 SETTEMBRE



TEST MATCH CHISOLA vs JUVENTUS

CAMPO: "Chisola" - Strada del Castello 3, VINOVO (TO)

DOMENICA 08 SETTEMBRE ORE 11.00



UNDER 8



TEST MATCH H. 16,30: ALESSANDRIA vs JUVENTUS

CAMPO: "Centogrigio Sport Village" di via Edoardo Bonardi 25 - ALESSANDRIA

SABATO 07 SETTEMBRE



TEST MATCH H. 15,00: CHIERI vs JUVENTUS

CAMPO: "Roberto Rosato" - Via Andezeno 76, CHIERI (TO)

DOMENICA 08 SETTEMBRE



TORNEO "BORGARO"

H. 16,00 JUVENTUS vs PRO EUREKA H. 17,00 JUVENTUS vs VENARIA

CAMPO: "Walter Righi" di via Santa Cristina 16 - BORGARO T.SE (TO)

DOMENICA 08 SETTEMBRE



UNDER 7



TEST MATCH H. 10,00: LASCARIS vs JUVENTUS

CAMPO: Soc. Lascaris - Via Claviere 16, PIANEZZA (TO)

SABATO 07 SETTEMBRE



TEST MATCH H. 16,00: CHIERI vs JUVENTUS

CAMPO: "Roberto Rosato" - Via Andezeno 76, CHIERI (TO)

DOMENICA 08 SETTEMBRE



FEMMINILE



UNDER 17



TORNEO FUMAGALLI

Centro Sportivo Scarioni, MILANO

DA GIOVEDI’ 05 A SABATO 07 SETTEMBRE



UNDER 15



AMICHEVOLE JUVENTUS - FOSSANO

Via Sotti, GARINO

DOMENICA 08 SETTEMBRE ORE 15.00



UNDER 14



AMICHEVOLE SISPORT - JUVENTUS

Strada delle Cacce, 38/22 TORINO

DOMENICA 08 SETTEMBRE ORE 10.30



UNDER 13



AMICHEVOLE CHISOLA-JUVENTUS

Via del Castello 3, CHISOLA DOMENICA 08 SETTEMBRE ORE 10.30



UNDER 12



AMICHEVOLE mJUVENTUS-FOSSANO

Via Sotti, GARINO DOMENICA 08 SETTEMBRE ORE 16.45



UNDER 11



TORNEO "MEMORIAL FERRATINO GIUSEPPE" GASSINO

SABATO 07 SETTEMBRE



TORNEO CRISTIANO OBEROFFER

Crevoladossola (VB) DOMENICA 08 SETTEMBRE



UNDER 10



TORNEO "MEMORIAL FERRATINO GIUSEPPE" GASSINO

DOMENICA 08 SETTEMBRE



UNDER 09



AMICHEVOLE SISPORT(12)-JUVENTUS Via Alberto Sordi 13, Grugliasco

SABATO 07 SETTEMBRE ORE 14.30