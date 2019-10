Anche con Juventus Under 23 e Juventus Primavera a riposo, al pari della prima squadra di Maurizio Sarri, per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali, non mancano gli impegni per il weekend in casa bianconera. Li riassume il club, tramite un comunicato:



MASCHILE



UNDER 17

GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA ANDATA

PARMA - JUVENTUS

C.S. PARMA CALCIO VIA NAZIONALE EST 1 - COLLECCHIO

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 15.00



UNDER 16

GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA ANDATA

JUVENTUS - VIRTUS ENTELLA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 - VINOVO

SABATO 12 OTTOBRE ORE 15.00



UNDER 15

GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA ANDATA

JUVENTUS - VIRTUS ENTELLA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 - VINOVO

SABATO 12 OTTOBRE ORE 13.00



UNDER 14

GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA ANDATA

VIRTUS ENTELLA - JUVENTUS

CAMPO DANERI VIA PARMA 314 CHIAVARI

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 15.00



GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA ANDATA

JUVENTUS - FOSSANO

CAMPO DINO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 - VINOVO

SABATO 12 OTTOBRE ORE 14.30



UNDER 13

“TROFEO CITTA' DI ROSTA”

CAMPO : "Sporting Rosta" di via Ponata 65 - ROSTA (TO)

SABATO 12 OTTOBRE



“TROFEO CITTA' DI ROSTA”

H. 10,12: JUVENTUS vs ALPIGNANO

H. 12,36: JUVENTUS vs COLLEGNO

Dalle H. 14,00: finali

CAMPO: via Cascina del Gallo 2 - BUSSOLENO (TO)



DOMENICA 13 OTTOBRE

CAMPIONATO UNDER 13 PROF

VIRTUS ENTELLA vs JUVENTUS A

CAMPO: "Daneri" di via Parma 314, CHIAVARI (GE)

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 13.00



UNDER 12

“TROFEO CITTA' DI ROSTA”

H. 15,00: JUVENTUS vs PRO SESTO

H. 17,18: JUVENTUS vs HELSINKI

CAMPO: via Cascina del Gallo 2 - BUSSOLENO (TO)

SABATO 12 OTTOBRE



“TROFEO CITTA' DI ROSTA”

H. 10,12: JUVENTUS vs LASCARIS

H. 12,36: JUVENTUS vs SISPORT

Dalle H. 14,00: finali

CAMPO: "Sporting Rosta" di via Ponata 65 - ROSTA (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE



CAMPIONATO ESO 2° ANNO - GIR. B

H. 14,30: LUCENTO vs JUVENTUS

CAMPO: "Riconda" di corso Lombardia 107 – TORINO

SABATO 12 OTTOBRE



CAMPIONATO ESO 1° ANNO - GIR. A

H. 9,30: JUVENTUS vs LASCARIS

CAMPO: JTC di via Stupini gi 182 - VINOVO (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE



UNDER 11

“TROFEO CITTA' DI ROSTA”

CAMPO: "Sporting Rosta" di via Ponata 65 - ROSTA (TO)

DA SABATO 12 A DOMENICA 13 OTTOBRE

CAMPIONATO ESO 1° ANNO - GIR. L



H. 9,30: JUVENTUS vs LUCENTO

CAMPO: JTC di via Stupini gi 182 - VINOVO (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE



CAMPIONATO PULCINI 2° ANNO - GIR. B

H. 17,00: VIRTUS MERCADANTE vs JUVENTUS

CAMPO: di via Mercadante 133 - TORINO

SABATO 12 OTTOBRE



UNDER 10

“TROFEO CITTA' DI ROSTA”

CAMPO: "Sporting Rosta" di via Ponata 65 - ROSTA (TO)

DA SABATO 12 A DOMENICA 13 OTTOBRE



CAMPIONATO PULCINI 2° ANNO - GIR. N

H. 10,00: JUVENTUS vs VIANNEY

CAMPO: Via del Castello 3 - VINOVO (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE



UNDER 9

“TROFEO CITTA' DI ROSTA”

CAMPO: "Sporting Rosta" di via Ponata 65 - ROSTA (TO)

DA SABATO 12 A DOMENICA 13 OTTOBRE



CAMPIONATO PULCINI 1° ANNO - GIR. I

H. 16,30: CHISOLA vs JUVENTUS

CAMPO: Via del Castello 3 - VINOVO (TO)

SABATO 12 OTTOBRE



MEMORIAL "MARIO RICCI"

H. 10,30 JUVENTUS vs Miglior 2° Dil.

H. 11,00 JUVENTUS vs 1° girone A Dil.

H. 11,30 FINALE

CAMPO: "Luigi Barbieri" di viale Piazza d'Armi 6 - PINEROLO (TO)



DOMENICA 13 OTTOBRE

CAMPIONATO PULCINI 1° ANNO - GIR. D

H. 10,00: JUVENTUS vs LASCARIS

CAMPO: Via del Castello 3 - VINOVO (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE



UNDER 8

“TROFEO CITTA' DI ROSTA”

CAMPO: "Sporting Rosta" di via Ponata 65 - ROSTA (TO)

DA SABATO 12 A DOMENICA 13 OTTOBRE



MEMORIAL "MARIO RICCI"

H. 10,30 JUVENTUS vs Miglior 2° Dil.

H. 11,00 JUVENTUS vs 1° girone A Dil.

H. 11,30 FINALE

CAMPO: "Luigi Barbieri" di viale Piazza d'Armi 6 - PINEROLO (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE



TORNEO “SAN GALLO”

H. 14,25 JUVENTUS vs PRO EUREKA

H. 14,50 JUVENTUS vs SETTIMO

H. 15,15 Finale (San Gallo, Sisport o Chivasso)

CAMPO: via Rosa Luxemburg 5 - SETTIMO T.SE (TO)

SABATO 12 OTTOBRE



UNDER 7

TORNEO "PICCOLI CAMPIONI"

H. 10,00 JUVENTUS vs BSR GRUGLIASCO

H. 10,50 JUVENTUS vs TORINO

H. 11,40 JUVENTUS vs UNION BB

CAMPO: via Claviere 16 - PIANEZZA (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE



FEMMINILE



UNDER 17

GARA DI CAMPIONATO

OLIMPIA SOLERO Q. - JUVENTUS

Via Girardengo 7, QUATTORDIO (AL)

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 10.30



UNDER 15

GARA DI CAMPIONATO

TORINO WOMEN - JUVENTUS

Via San Bernardo 16, PIANEZZA

SABATO 12 OTTOBRE ORE 15.00



UNDER 14

GARA DI CAMPIONATO

VOLPIANO - JUVENTUS

Via San Grato 104, VOLPIANO

SABATO 12 OTTOBRE ORE 14.15



UNDER 13

GARA DI CAMPIONATO

JUVENTUS - TORINO (08)

VIA SOTTI 22 GARINO (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 09.30



UNDER 12

CAMPIONATO FEMMINILE

JUVENTUS - SAN BERNARDO LUSERNA

VIA SOTTI 22 GARINO (TO)

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 17.00



UNDER 11

GARA DI CAMPIONATO

SISPORT (09) - JUVENTUS

Via A.Sordi 13, GRUGLIASCO

SABATO 12 OTTOBRE ORE 15.45



UNDER 10

GARA DI CAMPIONATO

JUVENTUS - VANCHIGLIA (10)

Via Sotti 22, GARINO

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 10.30