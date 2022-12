Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le Comunicazioni, interviene per sostenere il diritto di cronaca negli stadi e la possibilità di trasmettere i filmati dei disordini nelle curve. “La Lega Calcio, che effettua le riprese allo stadio, dovrà fornire le immagini di eventi rilevanti sul piano della cronaca a qualsiasi testata giornalistica ne faccia richiesta. Immagini nitide, complete ed esaurienti”. E aggiunge nell’intervista di Aldo Fontanarosa: “Le Linee guida per l’assegnazione dei diritti tv recepiranno tutte le nostre delibere che assicurano agli sportivi abbonati una visione corretta delle partite e pieni diritti al ristoro del danno, nel caso di problemi. Sono delibere pensate dopo il caso Dazn. Da ora in poi varranno per qualsiasi emittente o piattaforma acquisterà i diritti della Serie A”.