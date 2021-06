"Evitare fenomeni di congestione della rete, conseguente ai picchi di traffico, che potrebbero verificarsi in corrispondenza della trasmissione simultanea di uno o più eventi calcistici” e "prevenire i disservizi per gli abbonati e contrastare il degrado della qualità del servizio di accesso a Internet per tutti gli utenti". L'Agcom, ossia l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha dato a DAZN alcune linee guida che dovrà seguire nella prossima stagione calcistica.