In un'intervista rilasciata ai microfoni di TalkSport, l'ex attaccante dell'Aston Villa, Gabby Agbonlahor, si è scagliato contro l'ex stella della Juve, Cristiano Ronaldo.'Questa estate Cristiano Ronaldo andrebbe anche al Liverpool, se potesse. Certo, il Liverpool è una grande rivale del Manchester United, ma questa storia riguarda soltanto Ronaldo. Andrebbe ovunque gli facciamo giocare la Champions League, per aggiungere altri record a quelli che ha e vincere trofei. Ma non penso che Ronaldo provi lealtà per lo United, per il Real Madrid o per la Juventus'.