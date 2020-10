Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, ha parlato del suo assistito in una lunga intervista a Tuttosport: ​"Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l'infortunio, il Covid e l'avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari. Adesso Nicolò sta meglio: speriamo rientri per l'Europeo, ma stavolta non ci deve essere alcuna fretta. Futuro? Friedkin fin da subito ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi. A Roma è esploso e penso sia l'ambiente giusto anche per provare a consacrarsi una volta superato l'infortunio. Poi quel che sarà in futuro si vedrà... Vale per Zaniolo e per qualsiasi altro giocatore".

NON SOLO ZANIOLO - Vigorelli è anche l'agente di Gianluca Frabotta, e ha parlato pure di lui: "Quando ho capito che sarebbe stato confermato in bianconero? A luglio, quando Pirlo sembrava dovesse allenare la seconda squadra, la Juventus ha rifiutato tutte le offerte di prestito dalla B. Frabotta è sempre stato stimato da società e tecnico. Poi, ovvio, la svolta è stata nel precampionato: Gianluca ha fatto bene e il fatto che i dirigenti abbiano ceduto Pellegrini e De Sciglio, non lui, mi ha fatto capire che l'esordio con la Sampdoria non fosse casuale. Frabotta è un freddo, il suo debutto mi ha ricordato quello di Santon nell'Inter di Mourinho. L'importante è che continui a lavorare con questa serietà. Gli impegni dei bianconeri sono tanti e sono convinto che si possa togliere delle soddisfazioni con questo atteggiamento. Chi mi ricorda Frabotta? Diciamo che, come stile di laterale sinistro, rivedo un po' Fabio Grosso: buon piede, bella gamba, bravo a spingere. Con i paragoni, però, andiamoci piano: Grosso è campione del mondo, mentre Gianluca è soltanto alla terza presenza in Serie A. Rinnovo? Lo abbiamo fatto a luglio, per l'Under 23. Vedremo nei prossimi mesi, dipenderà dalla crescita del ragazzo. Con la Juventus abbiamo un grande rapporto e non ci saranno problemi".