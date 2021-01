Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Radio del momento particolare che sta vivendo il suo assistito, al centro del gossip per la sua nuova "fiamma" Madalina Ghenea e la contemporanea notizia della gravidanza della sua ex Sara Scaperrotta. Queste le parole di Vigorelli: "Ho visto negli occhi di Nicolò tanto sconforto, amarezza e anche spavento per una situazione che gli è sfuggita di mano. Ma Zaniolo c’è per il figlio, e sarà al fianco di suo figlio. La Roma non ha niente da eccepire sui comportamenti di Nicolò a Trigoria. Torneremo a pensare al campo. Nicolò deve ritrovare la serenità che ha inconsapevolmente perso".