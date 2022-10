agente del talento Kenan Yildiz, Pedri, Ferran Torres, Pedraza e molti altri, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei suoi assistiti e del legame con la Juve: «Pedraza alla Juve? Lo sappiamo (ride, ndr). Può essere una buona idea, vediamo. I rapporti con il club bianconero sono ovviamente ottimi dopo che abbiamo portato a Torino Kenan Yildiz».- Sul classe 2005, a quota 6 gol da sotto età in Primavera, dice: "Kenan sta imparando la lingua e si sta ambientando a Torino, dove anche la famiglia ora lo sta seguendo. Per me si può immaginare una traiettoria simile a quella di Ferran Torres e Pedri, sono sicuro che il suo livello di calcio sia lo stesso: top class. Ma non abbiamo fretta, quando alla Juve lo riterranno pronto lo vedremo prima in Serie C con la NextGen. Credo già in questa stagione".- «Per il progetto su di lui. C’era anche il Barcellona e il Bayern ha provato a tenerlo, ma Kenan era convinto di venire in Italia. E poi, personalmente, mi ritenevo in debito con la Juve per Ferran Torres».«Estate 2020, Ferran Torres doveva lasciare il Valencia ed era vicinissimo alla Juve. Addirittura stavamo già cercando casa a Torino. Poi i due club non si accordarono e Ferran Torres andò al City, prima di tornare in Spagna, al Barça».