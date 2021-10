Alcuni membri dell'entourage di, intervistati da FirenzeViola, hanno spiegato quella che è la posizione del giocatore nei confronti della Fiorentina e svelando anche un retroscena legato a quest'estate, dopo le parole del presidente Commisso.- "Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Non abbiamo alcuna intenzione di metterci a negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con i giornalisti né con la società"​"Quest'estate avevamo portato alla Fiorentina un'offerta da 60 milioni più bonus (dell'Atletico Madrid ndr.), tra noi e il club acquirente c'era già l'accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni".- "Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto".