Donny van de Beek è uno dei gioielli dell'Ajax che ha stupito l'Europa e potrebbe diventare, come il compagno di squadra De Ligt, uno dei protagonisti del prossimo mercato. Anche in Italia sono diverse le società che lo osservano con interesse, dalla Juventus all'Inter. Ma proprio sui nerazzurri, l'agente del giocatore Guido Albers ha risposto così ai microfoni di Calciomercato.com: “Il mio entourage si trova in Italia, ma non è previsto alcun incontro con l’Inter. Con Piero Ausilio ho un ottimo rapporto, ma non ho parlato con lui di Van de Beek. I miei collaboratori si trovano in Italia, sono al lavoro per alcuni ragazzi della nostra academy, niente di più e con l’Inter non c’è niente”.