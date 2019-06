Corsa e muscoli, ma soprattutto tanta qualità: è un gran Tripaldelli, quello che si sta mettendo in mostra con la maglia della Nazionale nel Mondiale Under 20. Noi ne abbiamo parlato nella rubrica dedicata ai giovani bianconeri, ma a 'far discutere' ci ha pensato Luigi Lauro, agetne del ragazzo. Ai microfoni di Radio CRC, il procuratore ha dichiarato il 'tifo' del ragazzo: "Alessandro nasce nella Damiano Promotion, è napoletano. A 14 anni è andato alla Juventus. E' sempre stato un terzino sinistro e da quando è a Sassuolo lo seguiamo noi. Ha corsa, tecnica, doti importanti che matureranno con la crescita. Alessandro è un ragazzo maturo, tranquillo e devoto al lavoro. Tifoso del Napoli? Si, è anche tifoso azzurro. Mi auguro che i club di Serie A diano più possibilità a questi ragazzi, per avere più spazio e dimostrare il loro valore. Gaetano anche è un talento, ma ha bisogno di fiducia. Ormai si guarda più alla struttura fisica che alla qualità. Il Napoli su Tripaldelli? Che io sappia no", le parole riportate da TuttoNapoli.