Bruno Carvalho Santos, Ceo dell'agenzia TOF, è uno degli agenti più influenti in Portogallo e nella scuderia vanta nomi di giovanissimi talenti. Tra questi c'è Trincao, talentino seguito bene dalla Juve e non solo. Lui a Calciomercato.com ha confermato la trattativa (raccontata a più riprese qui su ilBiancoNero.com): "Trincao diventerà un top, un giocatore che è stato vicino ad arrivare in Italia, questa è la verità. Io penso che nel prossimo mercato, la prossima estate, andrà via dal Braga se tutto va bene. Juve? Si, questo è vero. A gennaio era stato vicinissimo ad andare alla Juve. C'era un progetto diverso da quello che ha al Braga. Si parlava di andare in prima squadra e poi nell'Under 23. Siamo arrivati in trattativa fino all'ultimo giorno di mercato ma poi non si è trovato l'accordo definitivo".