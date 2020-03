L'agente del talento portoghese Trincao ha svelato che il suo assistito è stato vicino alla Juventus: ​"Dopo l'Euro under 2019 del 2018, dove Trincão fu il capocannoniere, il Portogallo vinse proprio contro l'Italia e lui fu uno dei migliori in campo. Ebbi subito una riunione con tutta la struttura tecnica del Barcellona, ma l'operazione non si chiuse in quel momento. Poi il Barcellona iniziò a seguirlo sempre di più, a osservarlo in tutte le partite. Tra dicembre e gennaio di quest'anno, Trincão é letteralmente esploso e loro hanno chiuso subito cogliendo una opportunità di mercato, anticipando tutti gli altri club".



ATALANTA E JUVE - "Entrambe hanno avuto l'opportunità di acquistare Trincão, l'Atalanta è stata molto vicina a lui la scorsa estate e se avessero fatto un sforzo un pochino più grande per chiudere, lo avrebbero preso ad ottime condizioni. Ora, il suo futuro appartiene al Barcellona, il suo sogno".